L’India riapre i confini, turisti stranieri dal 15 ottobre

15:15

Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura, l’India riapre le porte ai turisti. Come riporta ansa.it, il ministero dell’Interno ha annunciato in una nota l'intenzione di “ricominciare a concedere visti turistici agli stranieri che arrivano in India per mezzo di voli charter con effetto dal 15 ottobre 2021”.

I turisti che entrano nel Paese con voli diversi dai charter, ha precisato il ministero, “potranno invece farlo solo a partire dal 15 novembre 2021 con nuovi visti turistici”.



L'India aveva smesso di concedere visti agli stranieri nel marzo 2020, quando la pandemia era esplosa. Le restrizioni su alcune categorie di stranieri, quali diplomatici o uomini d'affari, erano state successivamente revocate, ma il turismo è sempre rimasto off limits. A.D.A.