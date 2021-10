Israele: “A Rimini per guardare al futuro”

19:30

L’ufficio nazionale israeliano del turismo torna a TTG Travel Experience, “Un’importante occasione per incontrare storici collaboratori e nuovi partner: dopo tanti mesi di buio, in cui però non ci siamo mai fermati – commenta Kalanit Goren Perry (nella foto), direttrice per l’Italia – tornare a Rimini sarà fondamentale per confrontarsi, fare squadra, ascoltare e proporre, finalmente in presenza, guardandosi negli occhi senza un freddo schermo pc di fronte”.



Il turismo organizzato ovvero di gruppo verso Israele è ripartito lo scorso 19 settembre e il Ministero del Turismo sta cercando di implementare sia la promozione della destinazione, sia la commercializzazione del prodotto sfruttando importanti canali di comunicazione per accrescere la domanda e allo stesso modo aumentare l’offerta, nel tentativo di gestire tutte le difficoltà, legate a questo momento transitorio, che i partner possono incontrare nell’organizzare gruppi di viaggiatori.



La Direttrice Kalanit Goren Perry parteciperà alla Tavola Rotonda organizzata da Adutei ‘Lo stato dell’arte del turismo outgoing. Destinazioni estere e Fiavet a confronto’ che si terrà all’Arena Global Village padiglione A3, il 14 ottobre, dalle 16.15 alle 17.15.



Presso il colorato stand (129 padiglione C1), realizzato in modo da mostrare le bellezze e le diversità di Israele sarà anche possibile lasciare un desiderio scritto destinato al Muro Occidentale di Gerusalemme.



Sempre presso lo stand di Israele, oltre alla Direttrice Kalanit Goren Perry saranno presenti anche Mariagrazia Falcone, responsabile turismo religioso e direttore comunicazione/pr e Pietro de Arena, direttore marketing e responsabile turismo leisure.