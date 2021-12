I Paesi dell'Africa:

di Martina Tartaglino

14:30

"Non è una variante sudafricana, ma è una variante che è stata scoperta dagli scienziati sudafricani in Sudafrica". Così il ministro del Turismo del Sudafrica Lindiwe Sisulu durante l'assemblea generale Unwto a Madrid.

"Molti paesi dipendono dal Sudafrica e non devono essere deliberatamente discriminati, abbiamo sufficiente intelligenza per comprendere il momento difficile e agire di conseguenza". Sisulu, che al termine del suo intervento ha raccolto gli applausi dei delegati, ha voluto porre l'accento sull'allarme mondiale scatenato dalla scoperta di Omicron, la variante di Covid-19 che ha sconvolto i mercati e imposto nuove restrizioni.



La delegazione sudafricana è stata supportata anche dalle dichiarazioni dei rappresentanti di altri Paesi africani quali Kenya, Nigeria, Zimbawe e Zambia.



"È importante non politicizzare Omicron perché distrugge economie. Il Travel ban non è la risposta» ha detto Najib Balala Cabinet, secretary for Tourism del Kenya e già ministro. "È ora che l'Unwto faccia sentire la sua voce in maniera forte e chiara come un ente turistico globale che combatte e sostiene le destinazioni che sono influenzate da divieti di viaggio e avvisi.