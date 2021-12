Visit Brussels, i city break invernali di scena a Milano

08:00

Visit Brussels dà il via alle festività natalizie con un evento alla Maison Milano.

Tra giochi di luci, evoluzioni acrobatiche e musica dal vivo, Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, ha colto l'occasione per raccontare le novità della capitale.



Per chi desidera vivere Bruxelles come city-break, questo periodo si colora con le sfumature dell’inverno. Torna Plaisirs d’Hiver, uno dei mercatini di Natale più pittoreschi d’Europa, con oltre 200 commercianti e un gigantesco albero di Natale sulla Grand Place. Tra le novità di quest’anno, l’allestimento di un Xmas village con pattinaggio sul ghiaccio, giostre, curling e piste per slittini.



Una news è anche il ritorno delle City Runs, visite guidate 'di corsa' aperte a tutti, che coniugano sport e cultura, benessere e sostenibilità. “Le visite guidate di City Runs sono un esempio dello spirito anticonformista di Bruxelles. Rappresentano altresì un’ottima opportunità sia nel caso di incentive e team building aziendali, sia per le adv e i t.o.”. G.G.