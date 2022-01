La Norvegia elimina la quarantena per tutti gli arrivi

09:40

La Norvegia riapre i suoi confini ai visitatori di tutto il mondo. Da ieri il Paese, in lockdown durante le ondate pandemiche, non richiede più l’autoisolamento ai viaggiatori che arrivano ai suoi confini, nemmeno nel caso in cui provengano da Paesi al di fuori dell’Unione europea (prima invece la quarantena obbligatoria era di dieci giorni).

“È la notizia che tutti noi attendevamo – commenta Il direttore ad interim di Visit Norway, Audun Pettersen -. Ora finalmente le persone possono iniziare a pianificare le proprie vacanze e viaggiare di nuovo in Norvegia. Questo significa molto per noi e per l'intero settore".



All’arrivo in Norvegia sarà comunque richiesto un test rapido e la registrazione all'arrivo. Chi non presenterà la documentazione che attesti il vaccino o la guarigione dovrà comunque presentare il risultato negativo del test prima di entrare nel Paese.