Russia: imposto il limite massimo di 10mila dollari in valuta straniera per chi va all’estero

19:30

Con un decreto, il presidente russo Vladimir Putin ha imposto un tetto massimo di 10 mila dollari in valuta straniera per chi si reca all’estero. Ogni cittadino russo, dunque, non potrà portare fuori dal Paese una somma superiore a quella fissata.

La notizia, ripresa da ilsole24ore.com, è stata annunciata direttamente dall’agenzia di stampa Tass. Il Governo russo ha comunicato che la misura è stata “per assicurare la stabilità finanziaria della Russia”.



Inoltre, è di ieri la notizia di diversi turisti russi e ucraini in viaggio in Italia alle prese con carte di credito bloccate e voli di ritorno cancellati.