Pololikashvili, Unwto: “Fuori la Russia dai Paesi membri”

16:24

Il segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili ha chiesto che la Russia venga rimossa dal suo ruolo di membro dell’Organizzazione mondiale del turismo.

L'Unwto ha condannato fermamente gli atti di aggressione unilaterali e ingiustificati e sostiene il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nel suo appello per far prevalere la linea della ricerca di un dialogo. "In un momento in cui la diplomazia è stata abbandonata - commenta Pololikashvili - i valori del turismo, pilastro della pace e della solidarietà, sono più vitali che mai".



“Espellere la Russia dall’Unwto è una forte opzione simbolica - commenta Juergen Steinmetz, presidente del World Tourism Network – anche perché l’Unwto rappresenta il settore pubblico. Pertanto plaudiamo a questo gesto del segretario generale anche se, in quanto rete del settore privato, stiamo cercando la comunicazione con tutti. Stiamo per creare un gruppo di chat in lingua russa e inviteremo anche i membri del nostro settore in Russia e Ucraina a parteciparvi”.