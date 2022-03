Thailandia, il mare torna incontaminato: “Ecco le spiagge da non perdere”

di Paola Trotta

14:45

Il mare della Thailandia come non lo avete mai visto. "Dopo due anni di stop causa pandemia, le spiagge di Phuket si sono rigenerate, tornando incontaminate come agli esordi turistici del Paese. Una condizione, che credo durerà un paio d'anni, sino alla ripresa del turismo al 100% rispetto agli standard pre-covid" spiega Sandro Botticelli, marketing manager dell'ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, che segnala alcune spiagge da non perdere per chi andrà prossimamente in vacanza a Phuket.

Oltre alle famose Patong, Karon e Kata, da non perdere il parco marino nazionale dell'arcipelago delle isole Similan (nella foto) nel Mar delle Andamane, 20 chilometri a ovest della località balneare di Khao Lak, nella provincia di PhangNga. Apprezzato dai sub di tutto il mondo per la sua magnifica barriera corallina, il gruppo di nove isole è dominato da imponenti scogliere di roccia calcarea incastonate in una lussureggiante vegetazione tropicale e sabbia bianca sottilissima. Le isole sono raggiungibili con escursioni in barca affittando anche l'attrezzatura professionale per il diving.



Altro paradiso naturale sono le Phi Phi Island, piccolo arcipelago nel mare delle Andamane, nella provincia di Krabi. Completamente rinate sono le spiagge di Bamboo Island, Phi Phi Leh, Phi PhiDon e la nota Maya Beach, diventata famosa per essere stata il set del film 'TheBeach' con Leonardo di Caprio. Il paesaggio di quest'area è dominato da spettacolari scogliere a picco su un mare, un tempo verde smeraldo, ora azzurro. Tra le spiagge sullacosta occidentale di Phuket, spiccano Nai Thon, Surin, Kamala.