La stella del calcio Lionel Messi scelta come ambasciatore del turismo in Arabia Saudita

13:03

Lionel Messi sarà l’ambasciatore della Saudi Tourism Authority. La stella del calcio è stato infatti scelto come figura illustre a livello internazionale per promuovere il turismo in Arabia Saudita e sostenere glli ambiziosi piani di crescita e sviluppo del settore.

In un messaggio pubblicato su Twitter, il ministro del Turismo saudita Ahmed Al-Khateeb ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto a Lionel Messi in Arabia Saudita. Siamo entusiasti che possa esplorare il tesoro del Mar Rosso, la stagione di Jeddah e la nostra storia antica. Questa non è la sua prima visita al Regno e non sarà l'ultima".