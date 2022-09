La Corea del Sud allenta le norme anti Covid, stop al test pre-arrivo

10:42

Anche la Corea del Sud ha deciso di allentare le restrizioni anti-Covid e dal 3 settembre non richiede più il test Pcr pre-partenza ai viaggiatori che intendano entrare nel Paese. All’arrivo sarà però necessario presentare un questionario sanitario compilato e l’esito negativo di un test Pcr effettuato in una clinica aeroportuale entro 24 ore dall’atterraggio, con l’obbligo di rimanere in isolamento fino al risultato negativo del test.

L'allentamento dei requisiti di ingresso Covid arriva mentre la Corea del Sud segnala una tendenza al ribasso nel numero di casi giornalieri, con 100mila nuove infezioni al giorno rispetto alle 180mila di metà agosto.



"Il numero settimanale di infezioni - riferisce, come riporta TTG Media da Reuters, il ministro della Salute sudcoreano Lee Ki-il - è diminuito per la prima volta in nove settimane e il virus sta mostrando segni di rallentamento".



Le mascherine sono ancora obbligatorie in ambienti pubblici al chiuso e coloro che risultano positivi al Covid si devono isolare per sette giorni.