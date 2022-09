Sutus 2022, torna in Spagna il summit del turismo spaziale e subacqueo

21:00

Il mondo del turismo spaziale e subacqueo in Spagna. Dal 28 al 30 settembre andrà in scena a Les Roches Marbella la terza edizione di SUTUS - il Summit Mondiale del Turismo Spaziale e Subacqueo.

La manifestazione si svolgerà in format ibrido, con un primo giorno in presenza e altri due giorni in formato virtuale e vedrà presenti più di 30 aziende, che presenteranno i progressi dei loro progetti.



Tra questi Orbital Assembly, il primo hotel che offre alloggio ai turisti nello spazio; Space Vip, che si dedica alla ‘letteratura spaziale’; Axiom Space, che mira a creare città nello spazio, e la Space Tourism Society, che si concentra sul ‘marketing’ di esperienze spaziali.



Saranno presenti anche donne come Nancy Vermeulen, trainer privata di astronauti presso la Space Training Academy, e Susan Kilrain, astronauta in pensione che parlerà della sua esperienza oltre il pianeta terra.



Per quanto riguarda il mondo marino, ci saranno relatori internazionali come Fabien Cousteau che parlerà della sua Stazione Oceanica Internazionale, operativa per il 2026; Aaron Olivera, fondatore e ceo di Earth 300, progetto ambientale e scientifico globale creato in un futuristico superyacht il cui obiettivo principale è combattere il cambiamento climatico; e Scott Waters, presidente di Pisces VI Submarine, che parlerà del turismo subacqueo nelle Isole Canarie.