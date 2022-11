The Crown, tutti i luoghi dove è stata girata la serie

15:58

Mentre cresce l’attesa per l’uscita della quinta stagione di The Crown, prevista mercoledì 9 novembre, cresce anche l’interesse per visitare le location delle riprese che nelle scorse stagioni hanno fatto da cornice alle vicende della famiglia reale inglese.

Non potendo utilizzare i palazzi che ancora oggi ospitano i royals, la produzione ha cercato una serie di castelli, chiese e luoghi che trasportassero gli spettatori nel fascino degli ambienti reali e Betway ha svelato dove trovarli.



Si parte dal castello di Belvoir (nella foto), dove sono ambientate numerose scene che fanno riferimento al castello di Windsor: il castello, nella contea del Leicestershire, è visitabile in alcune occasioni particolari.



Diciassette miglia a Nord di Cambridge si trova invece la cattedrale di Ely, dove sono state girate le scene del matrimonio della regina Elisabetta e del principe Filippo, mentre numerose scene di ‘esterni’ riferiti di Buckingham Palace sono ste girate presso l'Old Royal Naval College, a Greenwich, edificio spettacolare con cinque secoli di storia.



E ancora, le scene del matrimonio fra Lady Diana e il principe Carlo, realmente avvenuto nella cattedrale di St. Paul, sono state girate negli interni della Cattedrale di Winchester, uno straordinario esempio di gotico inglese.



Infine, Hatfield House, luogo storico legato alla monarchia fin da Enirico VIII: nella struttura non lontana da Londra e da Sandrige viene ambientata la casa della regina Mary, la nonna vedova di Elisabetta.