Spagna, aumentano gli hotel in vendita sulle piattaforme immobiliari

Aumentano gli annunci di alberghi in vendita in Spagna. A rilevare il trend è un monitoraggio effettuato da Hosteltur sulla piattaforma immobiliare Idealista. Secondo quanto riscontrato dalla testata, nel Paese l'estate è stata positiva ma molti albergatori non hanno raggiunto i risultati attesi e l'offerta di strutture in vendita è aumentata del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2021: oggi così si contano gli annunci di 1.079 proprietà alberghiere.

Il fenomeno, conferma la testata, va avanti da inizio pandemia e sulla piattaforma fino alla fine di ottobre si contavano edifici in vendita in tutte le province spagnole, ad eccezione delle città autonome di Ceuta e Melilla.



Alle Baleari si registra il numero più alto di proprietà con licenza alberghiera in vendita (91), ma da un anno all'altro l'offerta è diminuita del 10,8%. Inferiore il numero degli asset anche in altre destinazioni turistiche come Barcellona, ​​​​Valencia o Castellón.



Diverso il caso di Malaga, dove l'offerta è aumentata del 28,2%. A Madrid è salito del 27%, a Cadice del 69,2% e a Teruel del 55,6%.