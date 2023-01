08:04

I luoghi più sicuri da visitare nel 2023: è di Travelpulse l’elenco dei Paesi dove muoversi ‘senza pensieri’, stilato prendendo in esame il report annuale di Berkshire Hathaway Travel Protection, il Vision of Humanity's Global Peace Index e gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Il 2023 potrebbe essere ad esempio il momento perfetto per fare un viaggio ad Amsterdam poiché i Paesi Bassi sono stati nominati il paese più sicuro in cui viaggiare nel nuovo anno, secondo una ricerca del Berkshire Hathaway Travel Protection.



Nonostante sia scesa dal primo al terzo posto nell'elenco Bhtp dei luoghi più sicuri in cui viaggiare quest'anno, l'Islanda rimane fra le prime posizioni della classifica. Anche la Nuova Zelanda si riconferma destinazione molto sicura, seppur scesa nel Global Peace Index dal secondo al decimo posto a livello mondiale.



Gli incidenti legati alle condizioni meteorologiche sono una delle poche minacce per i visitatori in Svizzera, meta che continua a registrare bassi tassi di criminalità e minacce minime per i turisti. Il Gpi classifica questo Paese europeo all'11 posto.

Anche se quest'anno ha perso quattro posizioni nell'elenco di Bhtp, l'Irlanda si colloca ancora saldamente tra i primi 15 e si trova al terzo posto nel Gpi. Anche Copenaghen rimane tra le città più sicure del mondo e lo stesso si può dire della Danimarca come Paese.



In Asia nel 2023, spicca invece il Giappone, che è al decimo posto nel Gpi. Fra le altre mete considerate assolutamente sicure, l’Australia, la Svezia, il Canada e, fra le europee, la Spagna e il Regno Unito.