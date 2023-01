La Germania 'green' si svela: le strategie dell'Ente

09:21

“Posizionare la Germania come destinazione percepita 'sostenibile' nella competizione internazionale”. Questo l’impegno dell'Ente Germanico per il Turismo (Gntb) nei prossimi mesi. La ceo Petra Hedorfer spiega infatti che “la sostenibilità è parte integrante della strategia turistica del governo” e “nel 2023, oltre alla campagna Unesco, rilanceremo con nuove idee e ispirazioni di viaggio due campagne con un forte ‘focus verde’” .

Pubblicità

In primo luogo, continua, “la campagna Feel Good, che promuove offerte nel rispetto del clima e dell'ambiente in modo molto mirato”; in secondo “‘Embrace German Nature’ che mostra la varietà e l'unicità dei paesaggi naturali in Germania”.



Il Paese gode già di un’ottima immagine come destinazione green, ma ciò non basta. Affiché i consumatori ne riconoscano l’orientamento sostenibile “dobbiamo pensare e agire a 360 gradi – afferma Hedorfer -. Come Ente del Turismo, condividiamo continuamente i dati più recenti con i fornitori di servizi, desunti ad esempio dalle nuove abitudini dei viaggiatori e dalle tendenze nelle scelte di trasporto. Anche lo scambio continuo di best practice è estremamente importante, in modo che chi si occupa di marketing comprenda immediatamente quale obiettivo perseguire: noi, come Ente, agiamo come piattaforma di networking e di conoscenza. Con il nuovo claim "Together we care" mostriamo chiaramente l'approccio orientato agli obiettivi. Per quanto riguarda i consumatori finali, molti di essi hanno già in mente la Germania sostenibile, dato che i prodotti certificati ecologici, la promozione dei trasporti pubblici, le vacanze nelle zone rurali e l'inclusione sono da noi promossi all'estero, da molti anni. In futuro - conclude - ci concentreremo ancor di più sul clima e sul turismo ecologico nella comunicazione del nostro brand".