Thailandia, approvata la nuova tassa turistica

10:08

Entrerà in vigore quest’estate la nuova tassa turistica della Thailandia, che ha ricevuto il via libera dal governo del Paese. La tariffa di 300 bath, equivalenti a 8,80 dollari, sarà versata da ogni visitatore arrivato in aereo, mentre quelli che arriveranno via terra pagheranno la metà.

L’inizio dell’applicazione dell’imposta, spiega TravelMole, è previsto per il prossimo giugno e la tassa includerà la protezioen assicurativa contro gli infortuni per i turisti stranieri. “La quota – ha spiegato il portavoce del Governo Traisulee Traisoranakul – servirà per la manutenzione delle attrazioni tueristiche e delle infrastrutture. I viaggiatori in transito non saranno tenuti a versarla”.