Su Airbnb la casa de ‘Il fantasma dell’Opera’

21:00

Trascorrere una notte nel teatro parigino che ha ispirato ‘Il fantasma dell’Opera’. Per celebrare il ritorno in scena del musical in 15 Paesi, sarà possibile seguire le orme del ‘Fantôme’ e prenotare su Airbnb un pernottamento nella storica Opéra Garnier di Parigi.

Pubblicità

Per la prima volta, uno dei luoghi più esclusivi del teatro, il Palco d’Onore, è stato infatti trasformato in una maestosa camera da letto, dove domenica 16 luglio sarà possibile immergersi nelle atmosfere del famoso romanzo e vivere un soggiorno all’insegna del mistero.



Ad accogliere gli ospiti un host d’eccezione: Véronique Leroux, pronipote dell’autore della celebre opera, il romanziere francese Gaston Leroux.



L’esperienza, oltre al pernottamento, includerà: un tour delle aree segrete del Palais, inclusi gli archivi privati dell’Opéra e il famoso lago sotterraneo; la partecipazione a una lezione privata di balletto con uno dei ballerini dell’Opéra; la visione di un recital esclusivo eseguito dagli artisti dell’Accademia dell’Opéra di Parigi, sorseggiando champagne; la degustazione di una cena nel sontuoso Foyer de la Danse; e un tour privato negli studi di danza del prestigioso teatro con viste sullo skyline di Parigi.



Le prenotazioni saranno aperte mercoledì 1 marzo alle 18 (Cet) a maggiorenni in possesso di un profilo Airbnb verificato con buone recensioni. Il soggiorno è disponibile per un massimo di due persone.