Red Sea Global: per Amaala arriva il progetto Jayasom Wellness Resort

19:29

Amaala, destinazione turistica saudita in fase di realizzazione da parte di Red Sea Global, annuncia la partnership con Jayasom, che si occupa di gestione di wellness resort in tutto il mondo.

Un progetto legato alla medicina integrativa multigenerazionale che si espliciterà in una struttura - il Jayasom Wellness Resort - composta da 177 camere, situata a Triple Bay dove l’offerta benessere per famiglie affiancherà un’area esclusiva per soli adulti. "Siamo lieti di annunciare il nostro primo flagship resort e non vediamo l'ora di condividere il nostro approccio al benessere integrato con i visitatori e i residenti di Amaala", ha commentato Karen Campbell, ceo di Jayasom.



Al centro dell'esperienza vi saranno salute olistica, fitness, fisioterapia, nutrizione, medicina estetica e Spa, il tutto completato dall’ampia offerta di cucina sostenibile dei diversi punti di ristorazione. G. G.