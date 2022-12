The Red Sea e Amaala, le due nuove destinazioni in arrivo in Arabia Saudita

10:36

Red Sea Global traina lo sviluppo della Vision 2030 dell'Arabia Saudita lavorando allo sviluppo di un'industria turistica di alto livello incentrata sul lusso e sulla sostenibilità.

Il progetto principale di Red Sea Global è oggi quello legato alla nascita di due destinazioni, ossia The Red Sea e Amaala. La prima è già in progress tanto che nel corso del 2023, in seguito all'inaugurazione dell'aeroporto internazionale e dei primi hotel, si aspettano i primi ospiti.



Per scoprire Amaala, invece, bisognerà attendere il 2024. Si parla di introiti annui complessivi di circa 8,78 miliardi di dollari che contribuiranno così all'economia del Regno.



Come riporta Al Arabiya, i progetti di Red Sea Global mirano contemporaneamente a migliorare le condizioni delle comunità locali fornendo, per esempio, programmi di formazione per le nuove generazioni di talenti sauditi.



Gaia Guarino