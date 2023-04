Slovenia per il trade, i temi portanti del SIW di Portorose

15:08

Andrà in scena in Slovenia a Portorose dal 9 all’11 maggio lo Slovenian Incoming Workshop, l’appuntamento annuale dedicato al trade che, nel 2022, ha visto 253 aziende partecipanti, di cui 120 straniere, provenienti da 24 Paesi, tra cui l’Italia.

Un evento fondamentale per dare il giusto impulso all’incoming internazionale i cui dati, nel 2022, hanno pesato per il 35% sugli arrivi totali (nel 2019 arrivavano appena al 28%) facendo ben sperare per il 2023, in vista dell’obiettivo annuale di ritornare ai livelli pre-pandemici anche con gli arrivi totali.



Intento dell’SIW, giunto alla sua venticinquesima edizione, creare legami di partenariato per la distribuzione del prodotto Slovenia grazie a incontri tra agenzie e tour operator di tutto il mondo con decine di strutture ricettive, ristoranti, centri benessere, enti turistici territoriali e molti altri service provider.



Sostenibilità in primo piano

Tema portante l’idea di un turismo sempre più green e responsabile: si parlerà di outdoor e biodiversità, ma anche di benessere ed enogastronomia a km0. Un nuovo filone è, poi, sicuramente quello dello storytelling, legato a doppio filo al nuovo marchio Slovenia Unique Experience, dove al centro dell’esperienza proposta c’è proprio una storia da raccontare, legata a un luogo, a una ricetta, a una tradizione.



L’Italia rappresenta per la Slovenia il secondo mercato per il turismo incoming dopo quello tedesco, dal momento che quasi un turista straniero su dieci in Slovenia, lo scorso anno, proveniva dal nostro Paese. Lo scorso anno al SIW l’Italia è stato il Paese più rappresentato, con 16 operatori intervenuti.