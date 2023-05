08:02

Singapore Tourism Board e Singapores Airlines mettono le ali al mercato Mice. Con 6,4 milioni di visitatori all’attivo nel 2022, rispetto ai 4,6 preventivati per l’anno scorso, la città-stato asiatica corre verso il pieno recupero delle cifre pre-Covid e punta quest’anno a raddoppiare gli arrivi grazie al ritorno dei turisti cinesi, per arrivare al pareggio nel 2024 (obiettivo 23 milioni).

“Stiamo registrando una forte richiesta di viaggi Mice - evidenziano Melissa Jane Thompson e Dale Woodhouse, rispettivamente area director Western Europe STB e general manager Italy per la compagnia di bandiera - segno che Singapore è di nuovo visto come l’hub asiatico su cui puntare non solo a livello finanziario, ma anche economico-turistico. Per questo abbiamo iniziato ad aggiornare i nostri programmi per favorire soggiorni sino a quattro notti, tenuto conto che molti visitatori proseguono poi con la nostra compagnia verso il Sud-Est Asiatico o il Pacifico”.



L’attuale boom dei voli per Singapore, che dal 1° giugno al 31 agosto potrà contare su un quinto collegamento settimanale da Roma Fiumicino (in aggiunta ai 4 settimanali da Milano Malpensa, per un network di 105 destinazioni in 37 Paesi) sta riportando l’Italia nei Top5 del Mice market.