Singapore Tourist Board lancia SingapoRewards: esperienze gratuite per i turisti

16:25

Esperienze gratuite per i turisti internazionali che arrivano sull’isola. Ha questa finalità la nuova iniziativa del Singapore Tourism Board che ha lanciato a livello globale il nuovo programma SingapoRewards.

“Da quando abbiamo riaperto completamente i nostri confini, il turismo internazionale è fortemente tornato in città – commenta Keith Tan, amministratore delegato di Stb -. Per questo vogliamo migliorare l’esperienza di soggiorno dei turisti presentando loro le perle uniche e nascoste del nostro Paese. Non solo un sito dove trovare attività innovative e uniche, SingapoRewards è anche una piattaforma utile per le imprese locali per lanciare e testare nuovi prodotti e offerte”.



A partire da oggi e per tutto il 2023, il programma permetterà ai visitatori di provare gratuitamente una delle 40 nuove ed alternative esperienze in grado di rivelare nuove prospettive di Singapore, sia andando alla scoperta di luoghi meno conosciuti della città-stato che accedendo ad esperienze uniche ed esclusive.