Singapore ottiene la certificazione di sostenibilità

21:00

Singapore ha ufficialmente ricevuto la certificazione di destinazione sostenibile da parte del Global Sustainable Tourism Council.

Primo Paese ad applicare il processo di certificazione a livello nazionale, Singapore ha ottenuto la certificazione in base alle sue prestazioni che sono state misurate su quattro pilastri principali: gestione sostenibile, sostenibilità socio-economica, sostenibilità culturale e sostenibilità ambientale.



Il riconoscimento dimostra l'impegno nel raggiungimento degli obiettivi del Singapore Green Plan 2030.



La certificazione è stata ottenuta anche grazie all’impegno dei principali partner turistici, come Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa e Marina Bay Sands Singapore, che hanno a loro volta ottenuto la certificazione del GSTC.



"Siamo orgogliosi di ricevere questa certificazione - dichiara in una nota Keith Tan, amministratore delegato di Stb, che dimostra l'impegno del Paese a rispettare il Singapore Green Plan 2030 e a diventare una “City in Nature”: la certificazione è solo l'inizio del nostro percorso. Le aziende turistiche si impegneranno sempre di più per interiorizzare la sostenibilità come parte della loro offerta, in modo da contribuire a rendere Singapore più verde e più vivibile. La nostra vision è quella di diventare una delle destinazioni urbane più sostenibili al mondo e ora sappiamo di essere sulla strada giusta".