Anversa Bruges, la nuova porta d'ingresso alle Fiandre del caffè

di Alberto Caspani

19:29

Non solo birra. Il caffè disegna nuove rotte di sviluppo fra Italia e Fiandre, aprendo a itinerari del gusto che hanno nel porto di Anversa-Bruges il primo importatore europeo degli amati chicchi aromatici (oltre 250mila tonnellate nel 2022).

“La recente fusione dei due porti delle nostre città - ha spiegato Marleentje Verstreken, capo missione economica Flanders Investment & Trade - ne fa oggi uno dei poli logistici più all’avanguardia in Europa insieme a Trieste, oltre che lo scalo crocieristico di maggiori dimensioni nell’intero Benelux”.



Dallo storico Café Vlissinghe di Bruges in attività dal 1515, al The Java Coffee House presso l’Imec di Lovanio, centro di ricerca in nanotecnologie di fama internazionale, per arrivare al progetto Coffee Cycle Stories che racconta storie di riuso circolare in movimento, Koffiecafe (L’Associazione reale belga delle torrefazioni) taglia quest’anno il traguardo del suo 80° anniversario svelando l’anima aromatica delle Fiandre e del Belgio.