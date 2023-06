di Gaia Guarino

New York come destinazione leisure e business, ma anche meta per i grandi eventi come l’imminente 50esimo anniversario dell’Hip-Hop, con festeggiamenti in tutti i quartieri. La Grande Mela non smette di sorprendere e continua la propria ripresa post-pandemica con una strategia che abbraccia più segmenti.

Le cifre

La domanda si conferma in costante crescita con un 2022 che ha visto l’arrivo di oltre 56 milioni di viaggiatori (85% dei livelli del 2019), con un aumento del 72,5% rispetto al 2021 e un 2023 che dovrebbe attirarne 63,3 milioni. Sul totale, 9,4 milioni sono stati turisti internazionali ed entro fine anno la cifra dovrebbe toccare quota 11 milioni.



“Il mercato italiano è già vicino ai risultati del 2019 che pensiamo di raggiungere nuovamente entro il 2024” commenta Reginald Charlot (nella foto), Managing Director for Tourism Market Development di NYC Tourism + Conventions uscente. “Attualmente il Regno Unito rappresenta il primo mercato europeo per numero di arrivi, seguito da Francia, Germania, Spagna e Italia, ma grazie anche alle numerose connessioni aeree previste per i prossimi mesi, vedremo sicuramente più italiani a New York”.



Le esperienze

L’offerta della ‘città che non dorme mai’ si amplia: tante le novità previste in tutti e 5 i borough, spazio alle esperienze museali come l’Armstrong Corona Campus nel Queens, e gastronomiche tra cui l’imperdibile Malibu Barbie Café New York a Manhattan.



Senza contare l’apertura di nuovi hotel con una previsione di 20mila camere aggiuntive entro l’anno. Nessun target è escluso, NYC accontenta i gusti di famiglie, coppie, single, gruppi e luxury traveler da ‘viziare’ con servizi esclusivi e su misura. “Adesso i visitatori rimangono più a lungo - conclude Charlot -. Prima il soggiorno medio era di 3-4 notti, adesso i pernottamenti sono almeno 6 o 7”. Una City sempre più vibrante da assaporare dunque al motto di #WHATSGOODNYC per vivere un’autentica esperienza newyorkese.