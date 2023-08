Kenya Airways, da oggi necessario visto online per entrare nel Paese

12:12

Kenya Airways comunica le nuove procedure di ingresso nel Paese, valide a partire da oggi, 25 agosto.

In una nota diffusa dalla compagnia, si legge infatti che da oggi “tutti i passeggeri sono tenuti a richiedere il visto online prima del loro viaggio, registrandosi sul portale https://evisa.go.ke/”.



Al contempo, tutti i servizi del sito web e-Visa sono stati ripristinati.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, è possibile contattare la compagnia al telefono (02 3621223) o via email (kenya-airways@global-gsa.com).