Il Western Australia ‘on the road’ con il pilota di F1 Daniel Ricciardo

17:58

Il Western Australia promuove i viaggi ‘on the road’ con un testimonial d’eccezione. È il pilota di Formula 1 Daniel Ricciardo a prestare il volto alla nuova campagna ‘Un on the road da sogno’, che fa seguito a quella dello scorso anno ‘Vivi il sogno’.

Pubblicità

Il video della nuova iniziativa pubblicitaria porta in scena il viaggio di Daniel Ricciardo dalla sua città natale Perth (Boorloo, in lingua aborigena) a Exmouth (o Warnangoora), percorrendo la Coral Coast Highway in compagnia del suo migliore amico Blake. Nel suo itinerario, passando dall’oceano al selvaggio outback australiano, Daniel si ritrova ad ammirare le incredibili sfumature del lago rosa Hutt Lagoon, la magia del cielo stellato sopra al selvaggio outback, la meravigliosa biosfera Unesco di Shark Bay e a vivere l’emozione di nuotare con i maestosi squali balena nelle acque cristalline di Ningaloo Reef.



“Se è un sogno, non svegliatemi”, dice Daniel in riferimento alla sua avventura. È proprio con l’invito a vivere questo sogno che la campagna incoraggia i viaggiatori a lasciarsi alle spalle il quotidiano e l’ordinario e a partire per un’avventura on the road lungo le strade sconfinate del Western Australia.



Obiettivo della campagna è, infatti, quello di catturare l’attenzione dei viaggiatori alimentandone l’immaginazione e accendendo in loro il desiderio di visitare un territorio selvaggio che offre diversità di esperienze e paesaggi.