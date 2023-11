09:43

“Quest’anno l’Egitto ospiterà 15 milioni di turisti nonostante la situazione nella vicina Gaza”. Ahmed Issa, ministro egiziano del Turismo e delle Antichità (nella foto), vuole rassicurare la platea del Wtm di Londra, ma anche annunciare le novità più rilevanti dell’offerta turistica, in primis l’inaugurazione, entro la fine dell’anno, del tanto atteso Grande Museo Egizio, che sarà poi completamente aperto entro maggio 2024.

Un asset culturale di elevata attrattività turistica, che sarà supportato dall’aeroporto internazionale di Sphinx, a Ovest del Cairo, “pronto a ricevere il previsto aumento di voli - sottolinea Issa -, e su cui sono già operative easyJet e Wizz Air”.



Altro step a breve, l’attivazione del nuovo centro visitatori alle Piramidi del Cairo, servito da mezzi di trasporto ecologici, mentre sono allo studio progetti per linee ferroviarie ad alta velocità per collegare le località del Mar Rosso e Alessandria con la capitale.



Incentivi ai vettori e fam trip

In attesa di fare un bilancio di fine anno, il ministro del Turismo egiziano fa sapere che “le prenotazioni per il 2023 risultano superiori del 32% rispetto al 2022, anche se - ammette - si è verificato un calo da quando è iniziata la situazione critica a Gaza. Dopo il 7 ottobre abbiamo visto ritardare la decisione di prenotare, ma c’è un ritorno a livelli più normali. Ho promesso più incentivi alle compagnie aeree e più fam trip. Non voglio vedere un A330 ridotto a un A320. Siamo qui per supportarvi, e sono sicuro che a metà dicembre i voli saranno di nuovo pieni”.



Il nodo della ricettività

E in tema di incentivi, un obiettivo è convincere le imprese alberghiere a espandersi, con la promessa di incentivi fiscali e pagamenti agevolati sugli interessi. “Oggi è difficile trovare stanze al Cairo, a Luxor o Assuan - dice Issa -. Il numero di camere per crociere sul Nilo è aumentato del 40 per cento in 15 mesi e ancora non bastano”.

Silvana Piana