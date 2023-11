Il 2024 dell'Austria nel segno della Capitale europea della cultura

di Alberto Caspani

10:00

La cultura è il nuovo sale di Bad Ischl-Salzkammergut. La regione alpina nel cuorevdell’Austria, nota per le miniere del minerale e Capitale europea della Cultura 2024, inaugurerà il programma della manifestazione il 20 gennaio, dopo aver offerto sui tram di Milano un’anteprima autunnale della campagna.

“Per la prima volta nella storia, le municipalità coinvolte sono ben 23 - spiegano Stefan Heinsch e Lisa Holzinger (nella foto), rispettivamente coordinatore pr e responsabile regional partnership di Salzkammergut2024 - e questo permetterà di vivere l’evento senza creare effetti di overtourism, ma distribuendo i visitatori su un ampio territorio naturale compreso fra Salisburgo, Linz e Vienna, oltre a destagionalizzare l’offerta grazie a un calendario di più di 190 progetti e 300 eventi”.



Considerata un “luogo del desiderio” per la bellezza paesaggistica, la regione è poco conosciuta dagli italiani (settimo mercato internazionale). Punta però a una crescita dei pernottamenti del 10% grazie anche ai pacchetti per t.o. e adv sviluppati da Salzkammergut Tourismus.