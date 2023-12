Unwto: per fine anno recuperato il 90% dei livelli pre-Covid

11:57

Il turismo mondiale è sulla buona strada per recuperare il 90% dei livelli pre-pandemici entro al fine del 2023. A dirlo è l’Unwto, che nell’analizzare i dati dell’anno da gennaio a settembre ha evidenziato come si siano registrati nei 9 mesi 975 milioni di turisti, il 38% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e l’87% delle quote del pre pandemia.

"Gli ultimi dati mostrano che il turismo internazionale si è quasi completamente ripreso dalla crisi senza precedenti del Covid-19, con molte destinazioni che hanno raggiunto o addirittura superato gli arrivi e le entrate pre-pandemia" ha sottolineato il segretario generale dell'Unwto, Zurab Pololikashvili.



Analizzando i dati relativi alle diverse aree del mondo, si evidenzia come il Medio Oriente continui a guidare la ripresa in termini relativi, con arrivi del 20% superiori ai livelli pre-pandemia fino a settembre. È l’unica regione al mondo ad aver superato i livelli del 2019 in questo periodo.



L’Europa ha avuto 550 milioni di visitatori, il 56% del totale mondiale. Un dato che rappresenta il 94% dei livelli pre-pandemia. La ripresa è stata aiutata dalla domanda intraregionale, nonché da quella proveniente dagli Stati Uniti.



Anche l’Africa ha recuperato il 92% dei livelli pre-pandemia, mentre le Americhe sono all’88% dei numeri pre Covid. A soffrire è ancora l’area Asia-Pacifico, con il 62% dei livelli pre crisi sanitaria: fra le cause della ripresa più lenta, una riapertura difficile ai viaggi internazionali.