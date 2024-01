Seychelles, la corsa continua: 20mila arrivi in più nel 2023

16:55

Trend positivo per le Seychelles che, in base ai dai forniti dal ministro del Turismo Sylvestre Radegonde, hanno chiuso il 2023 con un aumento di quasi 20mila turisti rispetto all’anno precedente.

In totale gli arrivi sono saliti a 350.879 e tra i mercati emissori quello tedesco è il maggiore, con un totale di 54.925 visitatori, seguito sul podio dalla Francia con 42.410 e dalla Russia con 38.172.



Vittoria sulle sfide globali

Nonostante le circostanze impreviste che hanno portato a un calo in alcuni mercati, ciò non ha impedito alle Seychelles di continuare ad attirare visitatori. "Le Seychelles hanno dimostrato una notevole resilienza di fronte alle sfide globali e il nostro impegno per il turismo sostenibile rimane incrollabile" ha confermato il ministro Radegonde, sottolineando la necessità di uno sforzo collettivo per mantenere la sostenibilità del settore, ma anche - come riporta eTurboNews - per migliorare la qualità sia del servizio, sia della destinazione.



"Le iniziative del governo, insieme al coinvolgimento della comunità, sono fondamentali per garantire che le Seychelles rimangano una delle principali destinazioni turistiche" ha spiegato. Per il 2024 il Dipartimento del Turismo prevede un aumento del 5% negli arrivi, con l'obiettivo mirato di raggiungere la quota di 368.500 visitatori entro la fine di quest’anno.