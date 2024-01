California formato lusso: le novità della destinazione

di Cristina Peroglio

13:27

Mare, sole e libertà. La California continua a presentarsi ai turisti internazionali come una destinazione da vivere in maniera rilassata, ma il Golden State, di nuovo fra le mete più gettonate del turismo, permette anche di vivere esperienze lusso fuori dagli schemi, per aggiungere alla vacanza un ‘twist’ in più.

Visit California propone una serie di tips, idee e novità per vivere un viaggio all’insegna del lusso, dalla sistemazione alberghiera al dining fino alle esperienze.



Gli hotel

Ovviamente, ce n’è per tutti i gusti.

Se l’idea di lusso è un intimo hotel boutique immerso nella Sierra Gold Country della California, l'Imperial Hotel di Amador è stato recentemente ristrutturato, ed è composto da solo sei camere, arredate in stile moderno all’interno di un hotel in mattoni rossi risalente al 1870.



Nell’amatissima Carmel-by-the-Sea hanno debuttato due nuovi boutique hotel. Nel cuore del villaggio, Le Petit Pali è una struttura di 58 camere che offre colazione con champagne, biciclette gratuite e prodotti Diptyque. Situato vicino a Carmel Beach, il Carmel Beach Hotel dispone invece di 26 camere distribuite in sette edifici storici. Con lo chef stellato Justin Cogley al timone della cucina, la cena qui è un must.



La Kirkwood Collection, nota per aver reinterpretato il concetto di bed and breakfast, ha recentemente acquisito tre hotel storici nel centro di Palm Springs. La Serena Villas è una struttura in stile hacienda spagnola con 18 bungalow e un bar sul rooftop. Il Del Marcos Hotel, con 17 camere, ha ottenuto numerosi riconoscimenti architettonici ed è diventato un sito storico ufficiale nel 2012. Il Three Fifty Hotel conferisce alle sue 10 camere un tocco di modernità di metà secolo per cui Palm Springs è famosa.



Un po’ di Italia per curare la nostalgia si ritrova a Temecula Valley. Il Vienza all’Europa Village, che ha aperto alla fine del 2023, è destinato a stupire. Oltre all'azienda vinicola e all'hotel francesi e spagnoli già presenti nella proprietà, Vienza porterà un assaggio di Dolce Vita con un'azienda vinicola, un hotel, un ristorante e una spa di lusso che apriranno nel 2024.



E ancora, a Los Angeles vanno provate la nuova suite benessere del Fairmont Miramar, la Serenity Suite, caratterizzata da rilassanti tonalità della terra, dalla tecnologia Somnify che fornisce terapia del suono e da un materasso Bryte Balance per un comfort su misura. Se invece si cerca un po' più di avventura, la si può trovare sul nuovo yacht Riva Virtus di 65 piedi del The Georgian Hotel, anch’esso ristrutturato di recente, che può essere prenotato per escursioni di mezza giornata o di una giornata intera.



A San Diego lo storico Hotel Del Coronado ha aumentato ulteriormente il fattore "wow" nel suo esclusivo Beach Village di San Diego (nella foto). L'enclave di fronte all'oceano vanta 78 cottage e ville ristrutturate con una o più camere da letto. Gli ospiti hanno accesso a piscine riservate, lettini da spiaggia, cabanas e uno chef e un concierge privati.



L'Estancia La Jolla Hotel & Spa di La Jolla, infine, ha recentemente completato una ristrutturazione da 13,9 milioni di dollari che ha rinnovato le camere degli ospiti e gli spazi esterni. Un nuovo apiario e il giardino dello chef si sono aggiunti alla proprietà di lusso che vanta anche una spa con servizi completi, un’ampia piscina con cabanas e tre ristoranti.



Lusso in campeggio

Se invece l’idea è quella di godere dei grandi spazi aperti delle Stato senza rinunciate alle comodità, l'altCamp di Orange County è l’ideale. Si può esplorare la costa californiana in un lussuoso Mercedes-Benz Sprinter dotato di biancheria da letto Parachute, pentole Williams-Sonoma e Apple iPad.



Vacanza gourmet

Il cibo e il vino sono un binomio perfetto a Napa Valley e il Charlie's è il nuovo ristorante più in voga dell'anno. Lo chef Elliot Bell è un ex allievo del celebre French Laundry e realizza piatti stagionali squisitamente realizzati con i prodotti della zona.



Anche Beverly Hills è nel bel mezzo di un rinascimento gourmet. Alla fine di quest'anno, lo chef Daniel Boulud aprirà il suo primo ristorante sulla costa occidentale presso il Mandarin Oriental Residences. Il ristorante si aggiunge ad altre nuove aperture, tra cui il leggendario ristorante e cocktail bar Dante al Maybourne Beverly Hills, La Dolce Vita, amato da Sinatra, Funke, Sushi Note Omakase e l'enoteca Sur Le Vert.



Le esperienze

Un esperienza da provare è l'Ora del Giardino del Silverado Resort di Napa, durante la quale saranno svelati i segreti degli chef. Guidati dallo chef Patrick Prager o da un membro della brigata di cucina, gli ospiti saranno accompagnati in un viaggio culinario dalle radici al bicchiere durante un tour dei giardini del resort.



La vita è rilassata a San Luis Obispo County, California, ma questo non significa che anche qui, non ci sia un tocco di lusso. La zona ha alcune cantine eccezionali e propone un tour di degustazione in elicottero nella regione vinicola di Paso Robles. In alternativa, un'escursione sull'Oceano Pacifico con uno yacht di lusso che parte dal porto di Morro Bay.