Santanchè: “Le previsioni dell’Unwto sono incoraggianti, rafforzeremo le sinergie con la Cina”

09:50

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè definisce “incoraggianti” le previsioni dell’Organizzazione mondiale del turismo per il 2023 “in particolare - sottolinea - la ripresa del turismo cinese conferma l’importanza strategica della missione commerciale del ministero del Turismo di settembre 2023, tesa proprio a rafforzare sinergie con la Cina in ambito turistico proprio nell’ottica della ripresa dei flussi turistici asiatici”.

Per quest’anno l’Unwto prevede che il settore recupererà completamente i livelli pre-pandemici, con stime iniziali che indicano una crescita del 2% rispetto ai livelli del 2019, anche se questa previsione rimane soggetta al ritmo di ripresa in Asia e all’evoluzione dei rischi economici e geopolitici attuali.