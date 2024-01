Hawaii: dal 2025 possibile una tassa sugli ingressi turistici da 50 dollari

09:21

Tassa in arrivo per i turisti in visita alle Hawaii? Completato il processo di ritorno ai numeri pre Covid in termini di arrivi, l’amministrazione dello stato americano rilancia l’idea di fare cassa per finanziare progetti legati al settore inserendo una fee per tutti gli ingressi.

La tariffa, tuttavia, rischia di non essere indolore e, secondo quanto riportato da fonti internazionali, potrebbe essere pari a 50 dollari a testa. Lo schema prevederebbe l’avvio nel mese di luglio del 2025 e verrebbe rilasciata una sorta di ‘licenza’ della validità di un anno. Chi ne fosse trovato sprovvisto rischierebbe una multa ancora da quantificare.



I proventi, oltre che alle attività turistiche, sarebbero indirizzati anche a interventi legati agli effetti del cambiamento climatico.