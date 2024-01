Francia da record. Frédéric Meyer: “Nel 2023 ospitati 8 milioni di italiani”

10:50

“Nel 2023 siamo stati a un passo dal raggiungimento dei 100 milioni di turisti stranieri”. La soddisfazione di Frédéric Meyer (nella foto), direttore Atout France per l’Italia, è grande, soprattutto perché corroborata da una successione di numeri incoraggianti.

A Torino per la prima tappa del Media Tour 2024, Meyer ricorda i quasi 8 milioni di italiani ricevuti lo scorso anno (+17,3% rispetto al 2022), “un numero che fa dell’Italia il quarto mercato, dopo Germania, Uk e Belgio”. Primi in Corsica e Costa Azzurra, i nostri connazionali avranno a disposizione, a partire dal 2 aprile, anche il nuovo volo Air France da Verona, con tre collegamenti settimanali su Parigi.



Concentrata sulla promozione del turismo sportivo e outdoor, la destinazione punta a caratterizzarsi per la sua articolata offerta cicloturistica. “Sarà uno dei focus del Magazine Explore France in uscita in primavera”, puntualizza il direttore, confermando sin da ora la presenza a TTG Travel Experience il prossimo ottobre, con una delegazione di co-espositori ancora più nutrita, “a dimostrazione della nostra vicinanza a tour operator e agenzie di viaggi”.

P.T.V.