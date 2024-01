08:04

Gran Bretagna e Irlanda: due destinazioni che hanno molto da offrire al di là dei percorsi più noti.

L’obiettivo del webinar organizzato da Visit Britain e da Turismo Irlandese in collaborazione con TTG Italia è proprio quello di presentare tutte le novità 2024, andando oltre i luoghi comuni.

Attività, itinerari ed eventi da inserire in un viaggio primaverile alla scoperta delle due destinazioni sono al centro dell’incontro organizzato il prossimo 14 febbraio alle 14,30.



Durante il webinar, sarà possibile scoprire gli aspetti che rendono la Gran Bretagna una destinazione unica, al di là delle caratteristiche più note. Campagne e villaggi autentici, città affascinanti dall’immenso patrimonio culturale, possibilità di praticare trekking nei parchi nazionali e attività sportive lungo sentieri ben tracciati: queste sono solo alcune delle opportunità che la primavera in Gran Bretagna offre, accanto alla possibilità di provare sapori nuovi, ripercorrere tradizioni antiche e sperimentare grandi innovazioni.



Il webinar comprenderà anche la scoperta del meglio dell’Irlanda, da scoprire fra festival di strada, cultura delle città e calorosa accoglienza degli irlandesi. In Irlanda i colori della primavera sono un unicum che merita di essere scoperto, fra passeggiate nella natura e tour fra le mete più popolari dell’isola come Giant’s Causeway e Cliffs of Moher.



E’ già possibile iscriversi al webinar gratuito in programma mercoledì 14 febbraio alle 14,30 registrandosi a questo link.