New York sfiora i 62 milioni di arrivi nel 2023. Impatto da 74 miliardi di dollari

13:27

Sono stati quasi 62 milioni i viaggiatori che hanno visitato New York nel corso del 2023, un andamento che ha avuto un impatto molto importante sull’economia della metropoli: il ritorno economico è stato pari a 74 miliardi di dollari con 380mila posti di lavoro nel settore turistico e dell’ospitalità.

"Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - evidenzia Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali".



Sul totale dei turisti, quelli internazionali sono stati quasi 11 milioni, quasi il 15 per cento in più dell’anno precedente, ma hanno generato circa la metà del giro d’affari totale. Tra i bacini in testa c’è sempre la Gran Bretagna davanti a Canada, Francia, Brasile e Germania.