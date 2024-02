Cuba: il Governo rinvia l'aumento del prezzo del carburante

21:01

Il Governo cubano ha rinviato l'aumento di oltre il 500% del prezzo del carburante previsto per ieri.

La decisione, secondo quanto riporta Ansa, sarebbe da attribuirsi a un "incidente di cyber-sicurezza", come ha spiegato il primo vice ministro dell'Economia e della Pianificazione, Mildrey Granadillo, che non ha tuttavia definito la data nella quale la misura entrerà effettivamente in vigore.

"E' stato deciso di rinviare l'attuazione di una decisione del governo legata all'aggiornamento dei prezzi dei carburanti - ha affermato Granadillo, per il quale ci sarebbe stato - un incidente relativo alla sicurezza informatica" a causa di "un virus proveniente dall'estero".



Il Governo, che sovvenziona la quasi totalità dei servizi e dei beni di base consumati dai cubani, a dicembre aveva delineato un insieme di misure per invertire la crisi economica che si è abbattuta sul Paese ormai da anni.

Secondo le stime ufficiali, il Pil si è contratto del 2% nel 2023, mentre l'inflazione ha chiuso al 30%.

Le autorità avevano annunciato l'aumento a partire dal 1 febbraio, con il prezzo di un litro di benzina previsto in aumento da circa 0,20 centesimi di dollaro a 1,10 dollari, pari a un +528%, come aveva annunciato il ministro delle Finanze, Vladimir Regueiro.