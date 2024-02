09:40

Tre mesi di attesa e poi di nuovo in crescita. La Giordania registra un -35% di arrivi italiani a gennaio (per un totale di circa 4mila visitatori) e, stante l’attuale crisi di Gaza, prevede un trend in flessione almeno sino a marzo: il tempo necessario per far comprendere al mercato consumer che il Paese è in realtà sicuro e pronto per riconfermare i risultati record del 2023.

“Abbiamo chiuso la scorsa stagione con 127.610 arrivi dall’Italia (+42% sul 2022) - spiega Ahmad Hmoud, direttore marketing Jordan Tourism Board (nella foto) - e siamo certi che, attraverso una comunicazione più mirata col supporto del trade, potremo ripristinare il trend positivo dei nostri visitatori europei”.



La crisi incide soprattutto sui numeri del Vecchio Continente e degli Stati Uniti, mentre i mercati asiatici, India e Corea del Sud in primis, stanno sostenendo la domanda: a livello globale la flessione di gennaio è infatti minima. Appena lo 0,8%.

Alberto Caspani