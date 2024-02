Giamaica, al via il nuovo volo Irie di InterCaribbean Airways

13:38

Connessioni aeree sempre più frequenti e tecnologia all’avanguardia all’interno dei due aeroporti internazionali rendono la Giamaica una destinazione particolarmente appetibile.

Il Sangster International Airport di Montego Bay ha iniziato un percorso di miglioramento dell'esperienza dei passeggeri attraverso nuove soluzioni tecnologiche e l’implementazione di innovazioni nell'area check-in e nei sistemi di elaborazione dei passeggeri. Contemporaneamente, l’aeroporto Norman Manley International di Kingston ha accolto il volo inaugurale Irie di InterCaribbean Airways proveniente da Barbados, rafforzando le connessioni aeree e aprendo nuovi orizzonti per i viaggiatori.



"Questo nuovo volo ci offre una maggiore opportunità di contatto con i Caraibi. Siamo impazienti di aumentare la gateway connectivity, che a sua volta contribuirà al nostro obiettivo di raggiungere cinque milioni di visitatori entro il 2025" ha dichiarato Edmund Bartlett, ministro del Turismo della Giamaica.



Il direttore del Turismo del Jamaica Tourist Board, Donovan White, ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo volo da Barbados: “Nell'intraprendere tale progetto, è importante riconoscere l'importanza di questo nuovo collegamento aereo. La Giamaica e le Barbados offrono al mondo paesaggi mozzafiato, culture vivaci e una calorosa ospitalità che incarna lo spirito caraibico. Insieme, i due Paesi saranno in grado di offrire ai visitatori un'esperienza caraibica straordinaria”.



La compagnia aerea opererà voli settimanali non-stop da Bridgetown, Barbados, all'aeroporto Norman Manley International di Kingston il lunedì, mercoledì e venerdì, con voli di ritorno il martedì, giovedì e sabato.