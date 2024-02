Visit Brussels: “Dall’Italia arrivi cresciuti del 22%”

14:01

Una crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022, con pernottamenti a +18%. Bilancio positivo per il 2023 di Bruxelles, secondo i dati ufficiali relativi al periodo compreso tra gennaio e ottobre diffusi da Visit Brussels.

In linea con la tendenza in atto negli ultimi anni, ad incidere sui numeri è soprattutto il leisure, arrivato a sfiorare il 50% degli arrivi totali, sebbene sia stata significativa anche la ripresa del business travel, con un +25% di arrivi e +26% di pernottamenti rispetto al 2022: a incidere particolarmente sugli andamenti è la grande ripresa dei flussi dall’oriente, in primis da Cina e Giappone.



In questo contesto, l’Italia si è confermata al primo posto tra i mercati dell’Ue per tasso di crescita, con arrivi in media a +22% e pernottamenti in aumento del 23% rispetto all’anno precedente, performando meglio anche di mercati più consolidati, come Spagna e Germania.



Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (nella foto), spiega: “Nei primi 10 mesi del 2023 il 53% degli arrivi italiani è legato al leisure, a fronte di un business travel in netta ripresa ma non ancora ai livelli del 2019. Oltre alle percentuali, crescono i numeri in valore assoluto, segno che gli Italiani stanno imparando ad apprezzare la destinazione e la sua versatilità”.