La Türkiye rilancia sul target alto e su prodotti per ogni stagione

08:47

Aperti 12 mesi all’anno e con un occhio particolare verso i turisti altospendenti. È questa la strada intrapresa dalla Turchia secondo quanto dice il ministro della Cultura e del Turismo turco Mehmet Nuri Ersoy.

Pubblicità

"Le regioni di Marmara e del Mediterraneo della Türkiye generano prevalentemente l'80% delle entrate turistiche del Paese – spiega -. La Regione dell'Egeo rappresenta circa il 10%, mentre il restante 10% è suddiviso tra la Regione del Mar Nero e altre parti dell'Anatolia. Uno dei nostri obiettivi principali è quello di aumentare il numero di turisti e le entrate, estendendo al contempo il turismo ad altre regioni con vari prodotti. A questo proposito, uno dei temi più importanti per noi è la Costa del Mar Egeo: nonostante il suo potenziale, i suoi beni culturali, le sue coste e le sue risorse naturali, non è ancora conosciuta come meriterebbe di essere. Continueremo quindi a impegnarci per inserire la Costa Egea nell'agenda di viaggio dei turisti internazionali”.



Il ministro ha incentivato prodotti che richiedono soggiorni di breve durata, come eventi internazionali, tornei sportivi e festival, oltre al prodotto culturale, con concetti innovativi come i "musei notturni", che consentono ai turisti di visitare le strutture monumentali e le città antiche al di fuori dei normali orari di visita.



Sapendo che i turisti altospendenti sono molto attenti all'ambiente e danno priorità alla sostenibilità, il ministro Ersoy sta compiendo grandi sforzi per spingere le certificazioni di sostenibilità delle strutture turistiche. Inoltre, l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Turismo della Türkiye (TGA) punta su oltre 60 prodotti turistici, come la natura e l'avventura, il turismo crocieristico e le crociere blu, il ciclismo e altri sport, i tour archeologici e culturali, i percorsi religiosi e le esperienze gastronomiche.