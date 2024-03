L’Ireland Week di Milano svela gli hotspot dell’offerta turistica 2024

14:15

“Irlanda e Italia hanno in comune la passione per il cibo genuino, perché gioca un ruolo importante in ogni tipo di esperienza. Soprattutto nel turismo”.

In visita a Milano per la terza edizione dell’Ireland Week, dal 10 al 17 marzo, il ministro aggiunto presso il Dipartimento della Sanità Mary Butler ha invitato i viaggiatori italiani a scoprire l’Isola di Smeraldo non come semplici spettatori, ma unendosi alle attività tradizionali che contraddistinguono la vita quotidiana degli irlandesi.



Spazio dunque alle degustazioni di “A Taste of Ireland”, il festival gastronomico organizzato in collaborazione con Board Bia-Irish Food Board, attraverso il quale conoscere gemme dell’offerta turistica 2024 come il Chocolate Manor lungo la Causeway Costal Route, la Bake House di Bellaghy, senza rinunciare al whisky e ai giardini della Powerscourt Estate o ai prodotti benedettini della remota Kylemore Abbey.



Con oltre 400mila visitatori italiani nel 2023 e 18 collegamenti dall’Italia, l’Irlanda punta quest’anno a una crescita di volumi del 4% destagionalizzando e distribuendo i flussi attraverso nuovi “experiences hotspot”. Al contempo farà leva sui luoghi più iconici di serie tv come il Trono di Spade o recenti capolavori del cinema come “Gli Spiriti dell’Isola”, ambientato nelle Aran Islands.