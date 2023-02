Club del Sole in cerca di 700 persone, due tappe del recruiting

16:51

Doppia tappa a Milano e Ravenna per l’operazione recruiting estiva di Club del Sole. Giovedì 9 e venerdì 24 sono in programma due appuntamenti per la ricerca delle oltre 700 figure da inserire nei reparti di ricevimento, sala, bar, cucina e housekeeping in tutti i villaggi della società.

“La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro – si legge in una nota -; Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che, grazie anche alla presenza dell’Executive Chef stellato, Fabio Groppi, appena entrato nella direzione Food&Beverage, potranno avere un’occasione preziosa di crescita”.



Il primo evento si terrà al Melià Milano all’interno della job fair turistica Tfp Summit. Il 24 job day a Ravenna presso Palazzo Rasponi.