Decreto flussi, nel click day superate le 240mila domande

Boom di domande per il Decreto flussi. Nel click day che si è svolto ieri sono state presentate sul sito del Viminale oltre 240mila istanze di ingresso, il triplo rispetto alle quote previste dal dl, ovvero 82.705.

Il pacchetto normativo prevede 30.105 ingressi da Paesi extra Ue a supporto del lavoro subordinato non stagionale in alcuni settori, incluso il turismo.



Per quanto riguarda gli impieghi stagionali, riporta ilsole24ore.com, il decreto prevede una quota complessiva di 44mila ingressi a supporto del segmento alberghiero e di quello agricolo.