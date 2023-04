Caribe Bay assume: 200 posti per la nuova stagione

15:02

Alle soglie dell’apertura della stagione 2023, il prossimo 27 maggio, Caribe Bay cerca personale. Il parco acquatico di Jesolo apre le selezioni per l’inserimento di 200 operatori stagionali nell’organico della struttura, che comprende anche il minigolf Caribbean Golf e la discoteca Vanilla Club.

Ai candidati il parco propone nella maggior parte dei casi contratti stagionali della durata di 3 mesi e mezzo, fino a settembre, comprensivi di un periodo di formazione in funzione della tipologia di mansione di riferimento.



Le figure ricercate

Nel dettaglio, si cercano: 73 addetti alla ristorazione; 42 operatori per le attrazioni; 26 impiegati alle biglietterie di parco e discoteca e 12 assistenti bagnanti. Insieme queste figure, si cercano figure da impiegare negli ambiti del customer care, delle pulizie, della manutenzione, del magazzino, del parcheggio e della gestione di servizi particolari, come il minigolf e il bungee jumping.



Disponibili, inoltre, 3 posizioni nel back-office: 1 content creator con capacità di videomaking e fotografia per le attività legate ai social; 1 IT technical support in grado di gestire le problematiche relative all’utilizzo dell’infrastruttura informatica del parco e 1 tecnico audio.



Requisiti e come candidarsi

Requisiti richiesti sono l'attitudine al sorriso, affidabilità e serietà, insieme alla conoscenza delle lingue – inglese e possibilmente tedesco – per le posizioni a diretto contatto con il pubblico.



Nel caso dei bartender professionisti per i chiringuitos del parco e della discoteca e gli addetti all’accoglienza di Playa Paraiso è richiesta invece esperienza pregressa in contesti alberghieri di alto livello.



“Diamo la possibilità di sperimentare diverse mansioni legate al mondo del turismo, che è la principale risorsa del nostro territorio, e garantiamo le retribuzioni previste dal Ccnl Turismo e Industria - precisa Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay -. L’orario di lavoro è compreso tra le 9.30 e le 19.00, salvo nel caso della discoteca, con un giorno di riposo settimanale, e ogni collaboratore è dotato di badge, affinché tutte le ore lavorative siano tracciate e retribuite”.



Per candidarsi è possibile consultare la sezione 'Lavora con noi' del sito di Caribe Bay.