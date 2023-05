Lavoro nel turismo, sul sito dell’Ebtn una sezione per far incontrare domanda e offerta

13:27

L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ha attivato una nuova sezione del proprio sito internet, volta a far conoscere gli strumenti attivati dalla rete degli enti bilaterali territoriali del turismo a supporto dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Pubblicità

La sezione, denominata “borsa lavoro”, è direttamente accessibile dalla pagina principale del sito ed è articolata in due aree: una dedicata alle funzioni stabili istituite dagli enti bilaterali e dai centri di servizio in materia di mercato del lavoro (cosiddetti “sportelli“); e una seconda area dedicata agli eventi organizzati dagli enti bilaterali e dai centri di servizio per favorire l’incontro tra i datori di lavoro e i lavoratori (cosiddetti “job days”). A richiesta degli enti bilaterali territoriali, potranno essere pubblicate, in tale area, anche informazioni concernenti iniziative promosse da una o più... (continua a leggere su HotelMag)