Trentino: al via la raccolta candidature per il personale estivo

Il Trentino punta anche quest’anno sulla valorizzazione della stagione turistica estiva, sostenendo le strutture turistiche nell’attività di reperimento di personale e, al contempo, attraendo lavoratori qualificati.

È quindi aperta, si legge su Hotelmag, la raccolta candidature per l’estate 2023. Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento ha, infatti, rilanciato la campagna dal titolo “Il turismo trentino cerca te”, che ha l’obiettivo di mettere in contatto lavoratori disponibili a lavorare nel settore con gli operatori turistici che sono alla ricerca di personale: i profili ricercati per la stagione turistica 2023 spaziano dalla cucina al ricevimento, dalla sala al bar, e dai piani al wellness.



Le imprese possono richiedere personale qualificato con il supporto degli operatori dedicati di Agenzia del Lavoro e delle associazioni di categoria; i lavoratori possono candidarsi per i profili più in linea con le proprie attitudini, competenze ed esperienze pregresse.



Per l’imprenditore turistico – spiega Trentino Marketing – l’invio della richiesta di personale permette di accedere a una platea di lavoratori disponibili, individuando il candidato ideale attraverso il supporto personalizzato del proprio Centro per l’Impiego di riferimento o delle associazioni di categoria. Per il lavoratore, invece, la candidatura alla campagna consente di entrare a far parte della ‘Lista turismo’, per lavorare nella stagione turistica estiva 2023; l’iscrizione alla lista offre l’opportunità di essere chiamato/a dagli operatori dei Centri per l’impiego o dalle associazioni di categoria del turismo, oppure direttamente dai datori di lavoro del settore alla ricerca di personale, per fare un colloquio.