Non solo un colosso dell’hotellerie, Hilton è la migliore azienda del mondo in cui lavorare. A decretarlo è la World's Best Workplaces 2023, top 25 stilata da Fortune e Great Place to Work, che vede il gruppo alberghiero sbaragliare la concorrenza in ogni settore e guadagnarsi la vetta dei migliori ambienti di lavoro, davanti a Dhl Express e Cisco.

Una grande scalata quella compiuta dal Gruppo, nominato per la prima volta nella lista nel 2016 e fino a oggi unico esponente dell’industria del turismo citato nel ranking globale.



I motivi del successo

Nella classifica 2023 il player – che vanta un portfolio di 22 marchi, 7.300 proprietà e oltre 1,1 milioni di camere in 123 Paesi - si piazza sul gradino più alto del podio per aver creato "un ambiente di lavoro inclusivo con eccellenti opportunità di crescita".



Commentando il riconoscimento, Chris Nassetta, presidente e amministratore delegato di Hilton ha dichiarato: "In tutto il mondo, i 460.000 dipendenti di Hilton sono uniti da un obiettivo comune: riempire la Terra con la luce e il calore dell'ospitalità. Questo obiettivo è stato fissato più di un secolo fa, quando Conrad Hilton ha deciso di cambiare il mondo attraverso i viaggi. Ha creato questa azienda con la premessa che Hilton potesse essere una forza positiva nel mondo e ha esortato tutti noi a pensare in grande, agire in grande e sognare in grande. Il riconoscimento di oggi da parte di Great Place to Work e Fortune conferma che le nostre persone sono le persone che lui aveva immaginato nella sua brillante visione per il futuro. È grazie alla loro dedizione, ospitalità e passione per i soggiorni che creano che Hilton è diventato il miglior posto di lavoro al mondo".



