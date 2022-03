Sandro Cristanini e l’idea di crescere proprio oggi

di Cristina Peroglio

08:02

Qualche anno fa, prima della pandemia, della crisi, della fatica, diceva: “Restiamo indipendenti. Non abbiamo nessuna intenzione di aderire a un network. Dopo 25 anni di storia il nostro marchio è riconosciuto dal mercato e dai clienti”.

Oggi, crea lui stesso un marchio, una rete di consulenti che lavorino con lui e si riconoscano nella sua idea di servizio ai clienti upper level. “Perché – spiega – bisogna muoversi, andare avanti”. E oggi le condizioni ci sono, con tanti professionisti che cercano un nuovo spazio per lavorare.



Sandro Cristanini, titolare e patron di Cristanini Viaggi, in 27 anni di lavoro e passione ha creato in quei di Novara una ‘macchina da guerra’ che muove calciatori, attori, amministratori delegati e vip di vario genere. A fare la differenza, dice lui, “il servizio e l’assistenza, che non si possono sostituire con nulla”. Senza contare l’entusiasmo, quello che davanti a una fronte corrucciata lo fa sbottare: “E però è anche un po’ di moda lamentarsi…”



E anche, aggiungiamo noi, la conoscenza. A parlare con Cristanini si scopre un mondo: non c’è notizia che non abbia visto, non c’è personaggio che non conosca, non c’è albergo di cui non sappia almeno due o tre curiosità.



“Ora è tempo di crescere” dice. Perché “chi si ferma, è perduto”.